Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 648 olduğunu açıkladı. Bugün 57 bin 829 test yapılırken, 930 yeni vaka tanısı konuldu, bin 622 kişi ise iyileşti. - İSTANBUL