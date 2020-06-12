Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 778 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 778 olduğunu açıkladı. Bugün 41 bin 13 test yapılırken, bin 195 yeni vaka tanısı konuldu, bin 242 kişi ise iyileşti. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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