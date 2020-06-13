Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 792 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 792 olduğunu açıkladı. Bugün 45 bin 92 test yapılırken, bin 459 yeni vaka tanısı konuldu, 985 kişi ise iyileşti. - ANKARA
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14.06.2020 02:47:34. #1.13#
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