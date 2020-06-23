Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 1 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 1 olduğunu açıkladı. Bugün 42 bin 982 test yapılırken, bin 268 yeni vaka tanısı konuldu, bin 315 kişi ise iyileşti. - ANKARA
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24.06.2020 02:14:20. #1.13#
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