Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 167 olduğunu açıkladı. Bugün 49 bin 714 test yapılırken, bin 186 yeni vaka tanısı konuldu, bin 543 kişi ise iyileşti. - İSTANBUL