Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 206 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 206 olduğunu açıkladı. Bugün 48 bin 248 test yapılırken, bin 154 yeni vaka tanısı konuldu, bin 214 kişi ise iyileşti. - ANKARA
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4.07.2020 21:21:16. #1.13#
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