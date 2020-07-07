Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 260 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 260 olduğunu açıkladı. Bugün 50 bin 545 test yapılırken, bin 53 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 297 kişi ise iyileşti.
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8.07.2020 02:31:37. #1.13#
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