Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 402 olduğunu açıkladı. Bugün 43 bin 231 test yapılırken, 992 yeni vaka tanısı konuldu, bin 49 kişi ise iyileşti. - ANKARA