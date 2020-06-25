Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti" - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 46 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 46 olduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 46'ya yükseldi. Bugün toplam 52 bin 303 test yapılırken, bin 458 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 193 bin 115 oldu. Bugünkü bin 472 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 165 bin 706'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 369, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 941 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim" dedi.

(İHA))

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti' - Son Dakika

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