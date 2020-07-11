Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 can kaybı, bin 16 yeni vaka" - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 can kaybı, bin 16 yeni vaka"

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 can kaybı, bin 16 yeni vaka" -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: -"Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz;

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 can kaybı, bin 16 yeni vaka"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

-"Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz; Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova"

- "Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor"

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 16 yeni vaka tanısı konulduğunu, bin 334 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 11 Temmuz verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 344 oldu. Bugün toplam 48 bin 813 test yapılırken, bin 16 yeni vaka tanısı kondu. Toplam vaka sayısı ise 211 bin 981 oldu. Bugünkü bin 334 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 193 bin 217'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 401, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 194 olduğu açıklandı.

"Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Türkiye, Yalova, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 19:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte korona virüsten 21 can kaybı, bin 16 yeni vaka' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:53 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? 22:56 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:57 Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek? 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
23:53
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
22:56
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
20:57
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
18:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 01:52:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 can kaybı, bin 16 yeni vaka" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]