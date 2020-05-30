Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 26 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 515 olduğunu açıkladı.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 515'e yükseldi. Bugün toplam 39 bin 230 test yapılırken, 983 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 163 bin 103 oldu. Bugünkü bin 21 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 126 bin 984'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 308, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 649 olduğu açıklandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız binin altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur" dedi. - ANKARA