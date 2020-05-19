Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 199 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre sosyal mesafe" dedi.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 4 bin 199 oldu. Bugün toplam 25 bin 382 test yapılırken, bin 22 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 151 bin 615 oldu. Bugünkü bin 318 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 112 bin 895'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 455, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 882 olduğu açıklandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre sosyal mesafe" ifadelerine yer verdi. - ANKARA