Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 511 kişi daha taburcu edildi, toplam... - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 511 kişi daha taburcu edildi, toplam...
7 saat önce
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 511 kişi daha taburcu edildi, toplam sayısı 3 bin 957 oldu.
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 511 kişi daha taburcu edildi, toplam sayısı 3 bin 957 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:24 Kaynak: AA
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