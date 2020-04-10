Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19'la mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini... - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19'la mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini...
22 dakika önce
Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19'la mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini İngiltere'ye götüren askeri uçak, Londra'ya iniş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:38 Kaynak: AA
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