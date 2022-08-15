Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alacak - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alacak

15.08.2022 00:35
Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alacak

Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.

YORUMLAR
500
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişi öldü (2) Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişi öldü (2) Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişi öldü Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişi öldü
Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:02 Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 17 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel ve su baskınları için tedbirli olunması istendi
23:53 Beşiktaş kaçtı Alanya yakaladı! Kara Kartal, 3 farklı üstünlüğü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı
23:34 Muhalefet, "Bir daha iktidara oy vermeyeceğim" diyenleri gözüne kestirdi: İktidara itiraz edenlerin yarısı oy verse kazanırız
23:21 Spiker Pınar Erbaş ile moderatör Mehmet Akif Ersoy, dünyaevine girdi! Düğüne ünlü isimler akın etti
22:38 Acun Ilıcalı'dan "ayrılık" iddiaları sonrası sevgilisiyle sürpriz paylaşım
22:20 Gaziantep FK, Ankaragücü karşısında tek attı 3 aldı
22:09 İzmit'te dehşet anları! Bir vatandaş, evine giren şahıslar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
21:56 Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 6'lı masa çıkışı: Seçim kanununda değişiklik yapılınca beraber olmanın getirdiği avantaj kalktı
21:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi
21:26 Savcı Sayan'ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri spiker Fulya Kalfa'yı bunalttı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 00:35:40. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement