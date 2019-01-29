Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığı Tarafından Uygulanan "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı"...

Sağlık Bakanlığı Tarafından Uygulanan "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı"...

45 dakika önce

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında 9 Bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, YÖK ve RTÜK temsilcilerinin katılımıyla "Ulusal Beslenme Konseyi" kurulacak.

Sağlık Bakanlığı Tarafından Uygulanan
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında 9 Bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, YÖK ve RTÜK temsilcilerinin katılımıyla "Ulusal Beslenme Konseyi" kurulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:56 Kaynak: AA

Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye, Güncel
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