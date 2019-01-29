Sağlık Bakanlığı Tarafından Uygulanan "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı"...
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Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında 9 Bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, YÖK ve RTÜK temsilcilerinin katılımıyla "Ulusal Beslenme Konseyi" kurulacak.
Sağlık Bakanlığı
tarafından uygulanan "Türkiye
Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında 9 Bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, YÖK ve RTÜK temsilcilerinin katılımıyla "Ulusal Beslenme Konseyi" kurulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:56 Kaynak: AA
9 Bakanlık Harekete Geçti! Ulusal Beslenme Konseyi Kuruluyor
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