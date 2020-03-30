Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını... - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Can kaybı 168'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:37 Kaynak: İHA
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