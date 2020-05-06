Sağlık Bakanlığı test çemberini genişleterek hayalet taşıyıcıları takibe alacak - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı test çemberini genişletmeye hazırlanıyor. Böylelikle hayalet virüs taşıyıcılar takibe alınacak. Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi devam ederken, hastanelere virüs şüphesiyle başvuranların sayısı da azaldı. Şu anda sadece hastanelere başvuran ve pozitif vakaların temaslılarına test yapılıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre ise uzmanlar, yeni bir uygulamayı gündeme getirdi. Bu da başvuru olmasa dahi test yapılmasını öngörüyor. Yani bakanlık gizli virüs taşıyıcıların peşine düşüyor.

Kronik hastalar ile riskli grupta olanlar için de mobil test ekipleri görevlendirilecek.

(İHA)