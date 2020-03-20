Sağlık Bakanlığı: Test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilir - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı: Test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilir
7 saat önce
Sağlık Bakanlığı: Test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilirSAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs testi yaptırmış vatandaşların test sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabileceğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı: Test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilir
SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs testi yaptırmış vatandaşların test sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabileceğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabilir" denildi.
ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:47 Kaynak: DHA
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