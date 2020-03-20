Sağlık Bakanlığı: Test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı: Test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilir - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı: Test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilir

7 saat önce

Sağlık Bakanlığı: Test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilirSAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs testi yaptırmış vatandaşların test sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı: Test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilir, System.String[]

Sağlık Bakanlığı: Test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilir

SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs testi yaptırmış vatandaşların test sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabileceğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabilir" denildi.

ANKARA,


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:47 Kaynak: DHA

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