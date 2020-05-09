Sağlık Bakanlığı, ticari taksiler ve taksi durakları için hijyen tedbirlerini belirledi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı, ticari taksiler ve taksi durakları için hijyen tedbirlerini belirledi Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, ticari taksiler ve taksi durakları için hijyen tedbirlerini belirledi Açıklaması

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında, ticari taksiler ve taksi durakları için hijyen tedbirlerini belirledi.

Sağlık Bakanlığı, ticari taksiler ve taksi durakları için hijyen tedbirlerini belirledi Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında, ticari taksiler ve taksi durakları için hijyen tedbirlerini belirledi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, ticari taksi duraklarında Kovid-19 hakkında bilgilendirme yapılacak, duraklara el yıkama, maske takma kuralları konusunda afişler asılacak.

Taksi duraklarında, kişiler arası mesafe 3-4 adım yani 1 metre olacak şekilde korunacak.

Ateş, öksürük veya solunum sıkıntısı yaşayan, Kovid-19 olan ya da son 14 gün içinde Kovid-19 vakası ile teması olan şoförlerin çalışmaması sağlanacak.

Durakların temizliği günlük su ve deterjan ile yapılacak. Durağın içinde kapı kolları, masa yüzeyleri, elektrik düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine özellikle dikkat edilecek. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için çamaşır suyu veya yüzde 70 alkol kullanılacak. Çamaşır suyu içeride kimse olmadığı zamanlarda kullanılacak, kuruyana ve koku çıkana kadar durak havalandırılacak.

Taksi şoförlerinin alması gereken önlemler

Açıklamada, ticari taksi şoförleri için alınması gereken önlemler de şöyle sıralandı:

Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek.

Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek, aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanacak. Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilecek. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulacak, dış yüzeyine dokunulmayacak. Maskeler lastiklerinden tutularak takılacak, kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılacak. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılacak.

Müşterilerin temassız ödeme yöntemlerini kullanmaları teşvik edilecek.

Sağlık Bakanlığınca, ticari taksideki müşteriler için alınması gereken önlemler de tespit edildi. Buna göre de taksiye binen tüm müşteriler tıbbi/bez maske takacak ve yolculuk boyunca çıkarmayacak. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi Kovid-19 belirtisi olanların tıbbi maske takması sağlanacak, bu kişiler sağlık merkezine yönlendirilecek.

Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulacak, taksiye bindiği anda müşteriye şoför tarafından alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya ikram edilecek.

Taksilerde havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyon

Açıklamaya göre, ticari taksilerdeki klima sistemi havalandırması, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması şeklinde olacak, içerideki havanın tekrar içeriye verilmesi fonksiyonu önlenecek.

Ticari takside pencereler uygun olan her fırsatta açılarak taksinin iç havasının temizlenmesi sağlanacak.

Taksinin genel iç temizliği günde en az 6 saatte bir olmak üzere su ve deterjan ile yapılacak. Aracın iç yüzeyi de su ve deterjanlı bez kullanılarak silinecek.

Her müşteriden sonra kapı kolları, telsiz, cam açma düğmesi, emniyet kemeri tokaları gibi sık temas edilen yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle silinecek, sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70'lik alkol/kolonya ile dezenfekte edilecek. Bu temizlik yolcu olmadığı durumlarda yapılacak ve kuruyana ve koku çıkana kadar taksiler havalandırılacak.

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Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:58 Kaynak: AA


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