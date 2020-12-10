Son dakika haberleri | Bakan Koca, pozitif vaka sayısının 1 milyon 748 bin 567 kişi olduğunu açıkladı
10.12.2020 20:02
Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığı, toplam test sayısının 20 milyon 500 bin 579, toplam hasta sayınının, 1 milyon 748 bin 567 kişi olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, toplam test sayısının 20 milyon 500 bin 579, toplam hasta sayınının, 1 milyon 748 bin 567 kişi olduğunu açıkladı.
(İHA)
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