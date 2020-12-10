Son dakika haberleri | Bakan Koca, pozitif vaka sayısının 1 milyon 748 bin 567 kişi olduğunu açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Koca, pozitif vaka sayısının 1 milyon 748 bin 567 kişi olduğunu açıkladı

10.12.2020 20:02
Son dakika haberleri | Bakan Koca, pozitif vaka sayısının 1 milyon 748 bin 567 kişi olduğunu açıkladı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığı, toplam test sayısının 20 milyon 500 bin 579, toplam hasta sayınının, 1 milyon 748 bin 567 kişi olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, toplam test sayısının 20 milyon 500 bin 579, toplam hasta sayınının, 1 milyon 748 bin 567 kişi olduğunu açıkladı.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Koca, pozitif vaka sayısının 1 milyon 748 bin 567 kişi olduğunu açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Brezilyalı efsane futbolcu Kaka: Fenerbahçe'ye attığım golü unutamıyorum MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Veriler çok sağlam Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Terör örgütü PKK, Barış Pınarı bölgesinde kontrol noktasına saldırdı: 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var         
19:53
Güney Kore'de koronavirüs salgını ile ilgili yeni araştırma: 6 metreden de bulaşabiliyor Güney Kore'de koronavirüs salgını ile ilgili yeni araştırma: 6 metreden de bulaşabiliyor         
19:46
İngiltere'de 32 erkek, 8 kız çocuğuna cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak İngiltere'de 32 erkek, 8 kız çocuğuna cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacak         
19:28
Uçakta sürpriz anons! Pilotun jestine Başakşehirli futbolcular alkışla karşılık verdi Uçakta sürpriz anons! Pilotun jestine Başakşehirli futbolcular alkışla karşılık verdi         
19:06
Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi         
18:56
Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek         
18:31
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız         
17:02
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi         
14:47
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 20:12:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Bakan Koca, pozitif vaka sayısının 1 milyon 748 bin 567 kişi olduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei