Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: "Kovid-19 vaka sayıları düşüşe geçebilir" - Son Dakika
Üye Girişi

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: "Kovid-19 vaka sayıları düşüşe geçebilir"

13.08.2022 11:08

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış hızında bir miktar azalma yaşandığını belirterek, "Şu an dünyadaki düşüş eğilimini de dikkate aldığımızda, vaka sayıları bir parça daha böyle gidip sonra sabitleşip ardından da...

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış hızında bir miktar azalma yaşandığını belirterek, "Şu an dünyadaki düşüş eğilimini de dikkate aldığımızda, vaka sayıları bir parça daha böyle gidip sonra sabitleşip ardından da aşağı doğru yön alabilir." dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Temmuz-1 Ağustos arasındaki haftalık vaka sayılarındaki artışa işaret ederek, günlük yaklaşık 58 bin yeni vaka görüldüğünü, 48 vatandaşın ise vefat ettiğini belirtti.

Bu rakamların bir önceki hafta günlük 52 bin civarında olduğunu aktaran İlhan, "Şu an bir artışın devam ettiğini söylemek mümkün ama artış hızının bir parça azaldığını gözlemliyoruz. Bu dünyada da böyle. Dünya genelinde son bir hafta içinde pik yapan değerlerin aşağıya doğru yöneldiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

İlhan, vaka sayılarındaki azalma beklentilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vaka sayılarındaki azalma belli bir pik seviyesini görüldükten sonra gerçekleşiyor. Bu nedenle eylül başına kadar olan dönemde vakalar bir miktar daha yukarı gidebileceği gibi sabitleşip aşağı yönlü seyre de geçebilir. Dünyada, özellikle yakınımızda olan Avrupa bölgesindeki düşüş eğilimini ve Türkiye'ye yansımalarının genellikle iki hafta sonra olduğunu dikkate aldığımızda, vaka sayılarının bir parça daha böyle gidip sonra sabitleşip ardından da aşağı doğru yön alabileceğini düşünebiliriz."

"15 gün-1 ay içinde rakamlar aşağı inebilir"

Bununla birlikte vaka sayılarındaki düşüşün birkaç faktöre bağlı olduğuna dikkati çeken İlhan, yeni varyantlardaki bulaştırıcılık düzeyi, insanların bireysel önlemlere uyması, aşı ve hastalığı geçirmeyle insanların Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanmasının vaka sayılarını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Bu etkenlerde olumlu bir süreç olmadığı sürece vaka sayılarının benzer gidebilme ihtimalinin de bulunduğunu anlatan İlhan, "Fakat genel olarak bakıldığında, bulaştırıcılığın artık belli bir doygunluğa ulaştığını düşündüğümüzde önümüzdeki 15 gün-1 ay içinde rakamlar aşağı doğru da gidebilir." görüşünü paylaştı.

Hatırlatma dozu ve grip aşısı uyarısı

Prof. Dr. İlhan, şu an için bireysel önlemler, maskeye uyum konusunda toplumun tam olarak gereken hassasiyeti göstermediğinin altını çizerek, bunun aşılamanın önemini daha da artırdığını anlattı.

Herkese bir an önce hatırlatma dozu ve eksik doz aşılarını yaptırmalarını öneren İlhan, "Ayrıca eylül, ekim aylarında grip mevsiminin de başlayacağını dikkate almamız gerekiyor. Vatandaşlarımız şu an hatırlatma dozlarını olur, eylül-ekim gibi de grip aşılarını olursa sürecin en az hasarla atlatılabileceğini söylemek mümkün olur." diye konuştu.

Yaz döneminin bitmesi, insanların tatil beldelerinden büyükşehirlere dönmesi ve okulların açılmasıyla birlikte riskin artması ihtimalinin de bulunduğunu dile getiren İlhan, "Şu an yapılabilecek en doğru şey, kalabalık, kapalı alanlarda maske takmak ve aşılarımızı tamamlamak." önerisinde bulundu.

YORUMLAR
500
Prof. Dr. İlhan: 'Murat, Kutsi ve Hakan İlhan gemilerinin, Abdülhamid Han gemimiz ile birlikte Kıbrıs'ın yanı başında görev yapacak olması çok... Prof. Dr. İlhan: 'Murat, Kutsi ve Hakan İlhan gemilerinin, Abdülhamid Han gemimiz ile birlikte Kıbrıs'ın yanı başında görev yapacak olması çok... Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarında Kıbrıs'ta şehit edilen 3 kardeşin anısı yaşatılacak Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarında Kıbrıs'ta şehit edilen 3 kardeşin anısı yaşatılacak
Kaynak: AA

Toplum Bilimleri Kurulu, Mustafa Necmi İlhan, Gazi Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: 'Kovid-19 vaka sayıları düşüşe geçebilir' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
09:15 Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
09:11 Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor
08:39 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde deprem! İşte sarsıntının detayları ve son depremler
08:20 Gülşen'den skandal hareket! Hem konserinde LGBT bayrağı açtı, hem de tepki gösteren seyircilere çıkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 11:19:41. #1.12#
SON DAKİKA: Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: "Kovid-19 vaka sayıları düşüşe geçebilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement