Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı, bazı fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 oranında zam yaptı - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı, bazı fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 oranında zam yaptı

22.07.2022 08:37

11-17 Temmuz arasındaki vaka sayısının 226 bin 532 olmasını fırsat bilen bazı fırsatçılar, maske fiyatlarına yaklaşık yüzde 300 oranında zam yapıldığı dikkatlerden kaçmadı. İBB Bilimsel Danışma Kurulu da "Maske zorunluluğu geri gelmeli" çağrısında bulundu.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 124 bin 732 oldu. 4-10 Temmuz arasında tespit edilen vaka sayısı ise 117 bin 95. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 100 bin arttı. Türkiye'de ilk Kovid vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71'e yükselirken, 99 bin 184 kişi hayatını kaybetti.

"MASKE ZORUNLULUĞU GERİ GELMELİ"

Türkiye genelinde patlayan koronavirüs vaka sayıları vatandaşlarda ciddi bir endişe yaratırken, yaşanan bu gelişme üzerine acil koduyla toplanan İBB Bilimsel Danışma Kurulu da yaz sıcakları ve tatille birlikte Covid-19 pandemisinde yeniden vaka patlaması yaşandığına dikkat çekerek maske zorunluluğunun, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konması ve denetlenmesi önerisinde bulundu.

BAZI MARKETLER YİNE FIRSATÇILIK PEŞİNDE

Vatandaşların yaşanan bu vaka artışı sonrası kendi istekleriyle de maske kullandığı gözlenirken, bu tedirginlik maske satışlarına da yansıdı. Maske zorunluluğun kalkmasıyla raflarda kalan maske satışları, 200 bini geçen vaka sayılarının ardından önemli ölçüde arttı. Bu gelişme maske fiyatlarına da yansırken, bazı marketlerde 9.90 TL'ye kadar inen 50'lik maskelerin 40 liraya kadar çıktığına dair görüntüler özellikle sosyal medyada gündem oldu.

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı, bazı fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 oranında zam yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı, bazı fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 oranında zam yaptı - Son Dakika
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