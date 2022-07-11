Sağlık Bakanlığı ve AB ile İşbirliğinde Yapılan Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Hizmetlerindeki Kapasiteyi Yüzde 150 Arttırdı - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı ve AB ile İşbirliğinde Yapılan Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Hizmetlerindeki Kapasiteyi Yüzde 150 Arttırdı

11.07.2022 12:26

Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) arasındaki anlaşma ile AB’nin Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı (FRİT) kapsamındaki hibeyle yapılan Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), sağlık hizmetlerindeki kapasiteyi yüzde 150 arttırdı. Kilis ADSM Başhekimi Abdullah Eraslan yaptığı açıklamada, “Modern teknik altyapımız ve terübeli diş hekimlerimiz sayesinde ADSM’de Kilis ve bölge halkımıza en üst seviyede diş sağlığı hizmetleri veriyoruz. Randevu alma sürecinde de kolaylık yaşanıyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) arasındaki anlaşma ile AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı (FRİT) kapsamındaki hibeyle yapılan Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), sağlık hizmetlerindeki kapasiteyi yüzde 150 arttırdı. Kilis ADSM Başhekimi Abdullah Eraslan yaptığı açıklamada, "Modern teknik altyapımız ve terübeli diş hekimlerimiz sayesinde ADSM'de Kilis ve bölge halkımıza en üst seviyede diş sağlığı hizmetleri veriyoruz. Randevu alma sürecinde de kolaylık yaşanıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) arasında imzalanan anlaşma ile AB'nin FRİT Programı kapsamındaki 50 milyon Euro'luk hibeyle yapılan Kilis ADSM, 20 Mayıs'ta hizmet vermeye başladı. CEB tarafından yönetilen ve Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı projeye ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

"En son sağlık teknolojilerinin kullanıldığı ADSM'de kanal tedavisinden diş çekimine, hareketli protezden sabit proteze, diş eti tedavisinden koruyucu diş hekimliği hizmetleri ve çocuklar için yer tutucu uygulamalarına kadar pek çok tedavi olanağı sunuluyor. ADSM tam kapasiteye ulaşması halinde 50 diş hekimi ve 80 sağlık personeli olmak üzere toplam 250 çalışan görev yapabilecek. Kilis ADSM mevcut 20 ünit ile hizmet vermekte idi. KİLİS ADSM'nin yeni açılan 40 ünitinin de devreye girmesiyle 10 ünitli semt polikliniği ile toplam 50 ünit olarak kentte hizmet vermeye devam etmesi sağlanacaktır. Yeni ADSM binasının yaklaşık 6500 metrekare kapalı alanı bulunuyor."

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ARIK: İLERİ TEKNOLOJİ EKİPMAN VE UZMAN KADROLARIMIZLA ETKİLİ TEDAVİLER SUNABİLECEĞİZ

Kilis İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık ise açıklamasında, "Gerek hastane gerekse ADSM'de kullandığımız ileri teknoloji ekipman ve görev yapan uzman kadrolarımızla etkili tedaviler sunabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Kilis ADSM Başhekimi Diş Hekimi Abdullah Eraslan ise şunları kaydetti:

"Modern teknik altyapımız ve terübeli diş hekimlerimiz sayesinde ADSM'de Kilis ve bölge halkımıza en üst seviyede diş sağlığı hizmetleri veriyoruz. Randevu alma sürecinde de kolaylık yaşanıyor."

FRİT NEDİR?

AB'nin 6 milyar Euro fon ayırdığı program, Türkiye'deki mültecilerin ve bölge halkının ihtiyaçlarının ele alınması amacıyla tasarlanan ortak bir koordinasyon mekanizmasını içeriyor. Programın odaklandığı konular arasında; mali yardım programı; insani yardım, eğitim, sağlık, belediyelerin altyapılarının iyileştirilmesi ve sosyo-ekonomik destek bulunuyor.

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Kaynak: ANKA

Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı ve AB ile İşbirliğinde Yapılan Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Hizmetlerindeki Kapasiteyi Yüzde 150 Arttırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı ve AB ile İşbirliğinde Yapılan Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Hizmetlerindeki Kapasiteyi Yüzde 150 Arttırdı - Son Dakika
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