Sağlık Bakanlığı ve TSK'dan Tel Abyad'da göz taraması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı ve TSK'dan Tel Abyad'da göz taraması - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı ve TSK'dan Tel Abyad'da göz taraması

6 saat önce

Barış Pınarı Harekat Bölgesinde arama-tarama faaliyetleri devam ederken bir yandan da Türkiye'den gönderilen mobil hastane ile bölgede göz sağlığı taraması yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı ve TSK'dan Tel Abyad'da göz taraması, System.String[]

Barış Pınarı Harekat Bölgesinde arama-tarama faaliyetleri devam ederken bir yandan da Türkiye'den gönderilen mobil hastane ile bölgede göz sağlığı taraması yapılıyor.


Barış Pınarı Bölgesinde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ederken, bir yandan da mayın/ el yapımı patlayıcı (EYP) arama-tarama faaliyetleri, halkın elektrik, su, okul, hastane, yol ve insani yardım malzemesi gibi ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor. Son olarak bölgeye dönüş yapan Suriyeli vatandaşların göz sağlığı için Barış Pınarı Bölgesi'ne gönderilen mobil hastane ile göz sağlığı taraması yapılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koordinasyonunda ilk olarak Tel Abyad'a gönderilen mobil göz tarama aracı Suriyeli vatandaşların göz sağlığı için kapsamlı tarama yaparak, ihtiyacı dahilinde tedavi hizmeti sağlıyor. İki gün boyunca Tel Abyad'da gerçekleştirilecek göz taraması hizmeti, cuma gününden itibaren Rasulayn'da da hizmet verecek. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı Marmaris ve Bodrum'u sağanak vurdu! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım

Son Dakika Haberleri
21:08 Senato Dış ilişkiler Komitesi "Türkiye'ye yaptırım" tasarısını kabul etti - Son Dakika
21:08 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Son Dakika
21:05 Almanya vatandaşı 2 YTS sınır dışı edildi - Son Dakika
21:04 Air Serbia, İstanbul'a yeniden uçuş başlattı - Son Dakika
21:02 Maganda kurşunlarının hedefi olan köpek felç kaldı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
18:44 Marmaris ve Bodrum'u sağanak vurdu! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 21:08:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanlığı ve TSK'dan Tel Abyad'da göz taraması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]