Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 24 bin 900 test ile gün bazında en yüksek rakama... - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 24 bin 900 test ile gün bazında en yüksek rakama...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 24 bin 900 test ile gün bazında en yüksek rakama ulaşıldı, vaka sayısı ise 38 bin 226'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 24 bin 900 test ile gün bazında en yüksek rakama ulaşıldı, vaka sayısı ise 38 bin 226'ya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:22 Kaynak: AA
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