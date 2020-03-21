Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve...

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve..., System.String[]

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:20 Kaynak: AA

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