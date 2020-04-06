Sağlık Bakanlığına 18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığına 18 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı
6 saat önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 26 Mart- 1 Nisan 2020'de tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:18 Kaynak: AA
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