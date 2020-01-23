Sağlık Bakanlığına Erzurumlu yeni daire başkanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığına Erzurumlu yeni daire başkanı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığına Erzurumlu yeni daire başkanı

6 saat önce

Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Fatih Kacıroğlu, Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.

Sağlık Bakanlığına Erzurumlu yeni daire başkanı, System.String[]

Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Fatih Kacıroğlu, Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.


Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Fatih Kacıroğlu atandı. Organ nakli hizmetleri konusunda yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken Dr. Kacıroğlu'nun daire başkanlığına atanması sağlık camiasında da memnuniyetle karşılandı.


Dr. Fatih Kacıroğlu kimdir?


19 Mart 1978 tarihinde Erzurum'da doğdu. İlk ve ortaöğretimimi Erzurum'da, liseyi Antalya'da bitirdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. Halen Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Anatomi Ana Bilim Dalında doktoraya devam ediyor. Tıp Fakültesi mezuniyetinin ardından bir müddet özel sağlık kuruluşlarında mesleki tecrübe edindikten sonra 2004 yılında Horasan Devlet Hastanesinde kamu görevine başladı. 2005-2007 yılları arasında Horasan Sağlık Grup Başkanlığı vazifesini yürüten Kacıroğlu, 2007-2008 yıllarında Erzurum Sağlık Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü, 2009-2012 yılları arasında aile hekimi olarak görev yaptı. 2012 yılından itibaren Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu, 2016 tarihi itibariyle de Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı. Organ Nakli ile alakalı çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunan Kacıroğlu, 2016-2018 tarihleri arasında Erzurum Tabipleri Odası Yönetim kurulu üyeliği vazifesinin ardından 2018 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Çeşitli ulusal tarih ve edebiyat dergilerinde yazarlık, yayım ve danışma kurulu üyeliği gibi sosyokültürel çalışmalar yapıyor. Çeşitli dergilerde yayımlanmış birçok şiirim bulunan yeni Daire Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğrencisi olarak da eğitim hayatına devam ediyor. - ERZURUM

Devlet Hastanesi, Erzurum, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şekerbank'tan emeklilere 2 bin 100 TL'ye varan promosyon
BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ'NDE HAREKETLİLİK AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 17:18:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanlığına Erzurumlu yeni daire başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]