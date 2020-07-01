Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet...
Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.
Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:19 Kaynak: AA
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