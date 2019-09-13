Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi
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Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi

48 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildi.

Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildi.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni kararnamede, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 353'üncü maddesi, "Sağlık Bakanlığı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur." şeklinde değiştirildi.

Ayrıca 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 371'inci maddesinden sonra gelmek üzere "Bakanlık, yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir." ifadesi eklendi.

Öte yandan kararnameyle daha önce Halk Sağlığı Kurumunun görev ve yetkisinde olan, insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna geçirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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