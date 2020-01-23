Sağlık Bakanlığınca, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla... - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığınca, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığınca, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:30 Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığınca, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı.
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