Sağlık Bakanlığınca, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığınca, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla...

6 saat önce

Sağlık Bakanlığınca, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı.

Sağlık Bakanlığınca, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla..., System.String[]

Sağlık Bakanlığınca, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:30 Kaynak: AA
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