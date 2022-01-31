Üye Girişi
Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır'a gönderilen ambulans ve UMKE araçları hizmete alındı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır'a gönderilen ambulans ve UMKE araçları hizmete alındı

31.01.2022 21:32
Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır'a gönderilen ambulans ve UMKE araçları hizmete alındı

Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne 2 ambulans ve 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne 2 ambulans ve 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı tahsis edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakanlık tarafından kente gönderilen ambulans ve UMKE araçları hizmete girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları tarafından 2021 yılında aylık ortalama 14 bin 224 olmak üzere 170 bin 689 vakaya müdahale edildiğini söyledi.

Bakanlık tarafından gönderilen 2 acil yardım ambulansı, UMKE medikal kurtarma aracı, UMKE acil müdahale aracı ile acil müdahale çadır setinin kente tahsis edildiğini belirten Tekin, bu araçların ağır kış koşulları ve Kovid-19 salgını nedeniyle hızla hizmete alındığını bildirdi.

Tekin, ambulanslardan birinin Lice, diğerinin ise Kulp ilçesinde bulunan istasyonlarda görev yapacağını aktardı.

Bu araçlarla 9'u özel donanımlı, 5'i hasta nakil ambulansı olmak üzere kentteki kara ambulansı sayısının 111'e yükseldiğini ifade eden Tekin, bunların yanı sıra ambulans helikopter ve UMKE araçlarıyla acil sağlık hizmetlerini karşılamayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır'a gönderilen ambulans ve UMKE araçları hizmete alındı

YORUMLAR
500

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Diyarbakır, Ambulans, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır'a gönderilen ambulans ve UMKE araçları hizmete alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:35 Köpeğin işaret ettiği yerdeki toprağı kazan ekipler, karşılaştıkları manzarayla duygusal anlar yaşadı
21:28 Esra Erol, 18 yaşındaki genç kıza tepkisiyle alakalı eleştirilere canlı yayında cevap verdi: Bir dakikalık görüntüyle yargılamayın
21:22 Ünlü sunucu, evine giren hırsızların çaldığı şeyi canlı yayında açıkladı! Stüdyodakiler donup kaldı
21:06 Son Dakika: Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Barcelona'dan! Resmen imzayı attı
20:55 Polis, İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençleri engelledi mi? EGM açıklama yaptı
20:32 Galatasaray'da tüm gözler Xavi'ye çevrildi! "Evet" derse bir başka Barçalı daha Aslan forması giyecek
20:21 Ukrayna'dan savaşa hazırlığı andıran hamle! Gönüllülere silah kullanmayı öğretiyorlar
20:09 Bu da oldu! Kafası karışan Avrupa devi, hakemle sözleşme imzaladı
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 31 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 182 kişi vefat etti, 93 bin 261 yeni vaka tespit edildi
19:55 Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili önemli hareket! Dev yarışma ilgi çekecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 21:43:37. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır'a gönderilen ambulans ve UMKE araçları hizmete alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement