Sağlık Bakanlığınca gönderilen maskelerin günlük olarak dağıtımına başlandı - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığınca gönderilen maskelerin günlük olarak dağıtımına başlandı
6 saat önce
Korona virüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağı açıklanan maskeler, Kırıkkale Valiliğine gönderildi.
Korona virüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağı açıklanan maskeler, Kırıkkale Valiliğine gönderildi.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında gönderilen maskeler, il merkezinde ve ilçelerde günlük olarak vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokağa çıkan vatandaşlara cadde, sokak, minibüs ana durakları ve pazar yeri gibi alanlarda maske temin ediliyor. Ücretsiz maskelerin dağıtımı, il ve ilçelerdeki Vefa Sosyal Destek Gurubu ve Belediye ekipleri aracılığı ile gerçekleştiriliyor.
Bu bağlamda Sağlık Bakanlığının, Korona virüs önlemleri gereği vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının devam edeceği bildirildi. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:59 Kaynak: İHA
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