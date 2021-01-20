KASTAMONU - Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 6 ambulans teslim edildi - Son Dakika

KASTAMONU - Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 6 ambulans teslim edildi

20.01.2021 20:45

Sağlık Bakanlığı tarafından Kastamonu'ya tahsis edilen 6 ambulans, Vali Avni Çakır'ın katıldığı törenle teslim edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kastamonu'ya tahsis edilen 6 ambulans, Vali Avni Çakır'ın katıldığı törenle teslim edildi.

Valisi Avni Çakır, törende yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının Kovid-19 sürecinde yoğun mesai sergileyerek büyük özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Bakanlıkça tahsis edilen ambulansların Kastamonu'ya hayırlı olmasını dileyen Çakır, "Sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve halkımızın özverisi sayesinde bu konuda görev alan diğer arkadaşlarımızın da yardımıyla ciddi bir rahatlamaya kavuştuk. En ufak bir aksaklık ya da gevşeme rakamlara yansıyor. Kesin rakam vermiyoruz ama ilimizde çok ciddi anlamda gerileme gerçekleşti." diye konuştu

Çakır, kentteki Kovid-19 vaka sayısını hassasiyetle takip ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her şey kontrolümüzde. İnşallah tedbirlere Kastamonulu hemşerilerimiz duyarlılık gösterirse şubatta tek haneli rakamları göreceğimizi ümit ediyorum ama kesinlikle gevşemeye yer yok. Bir kaç gün içerisinde bu gevşeme bize vakalarda artış olarak geri dönüyor."

KASTAMONU - Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 6 ambulans teslim edildi
KASTAMONU - Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 6 ambulans teslim edildi
KASTAMONU - Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 6 ambulans teslim edildi
KASTAMONU - Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 6 ambulans teslim edildi

Sağlık Bakanlığı, Kastamonu, Ambulans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 6 ambulans teslim edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat Biden, ABD başkanları için açılan "POTUS" Twitter hesabından ilk mesajını paylaştı Çin'den 28 ABD'li üst düzey yetkiliye yaptırım kararı! İçlerinde Mike Pompeo'nun da adı var Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 159 kişi vefat etti, 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş
220 gün sonra sahalara dönen Muslera'ya Arda Turan'dan büyük jest 220 gün sonra sahalara dönen Muslera'ya Arda Turan'dan büyük jest         
21:31
Younes Belhanda, Galatasaray'da bu sezon kariyer rekorunu kırdı Younes Belhanda, Galatasaray'da bu sezon kariyer rekorunu kırdı         
21:06
Son Dakika: Galatasaray, sahasında Denizlispor'u 6-1 yendi Son Dakika: Galatasaray, sahasında Denizlispor'u 6-1 yendi         
20:51
Son Dakika: Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlayacak Son Dakika: Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlayacak         
20:37
Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu         
19:04
10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi 10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi         
17:11
Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
16:14
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı         
09:16
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 21:48:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KASTAMONU - Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen 6 ambulans teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei