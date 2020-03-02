Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili videolar paylaşıldı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca koronavirüs için alınması gereken önlemler ile ilgili sosyal medya hesabından videolar paylaşıldı.

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