Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili videolar paylaşıldı - Son Dakika
Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili videolar paylaşıldı
7 saat önce
Sağlık Bakanlığınca koronavirüs için alınması gereken önlemler ile ilgili sosyal medya hesabından videolar paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:34 Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığınca koronavirüs için alınması gereken önlemler ile ilgili sosyal medya hesabından videolar paylaşıldı.
Son Dakika Yunanistan sınırında biber gazına maruz kalan Suriyeli küçük kız, sosyal medyada gündem oldu Fatih Terim, sosyal medyada kendisine hakaret eden taraftara dava açti İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki"