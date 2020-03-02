Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili videolar paylaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili videolar paylaşıldı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili videolar paylaşıldı

7 saat önce

Sağlık Bakanlığınca koronavirüs için alınması gereken önlemler ile ilgili sosyal medya hesabından videolar paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığınca koronavirüs için alınması gereken önlemler ile ilgili sosyal medya hesabından videolar paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili videolar paylaşıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan sınırında biber gazına maruz kalan Suriyeli küçük kız, sosyal medyada gündem oldu
Fatih Terim, sosyal medyada kendisine hakaret eden taraftara dava açti İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki"

Son Dakika Haberleri
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 22:45:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili videolar paylaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]