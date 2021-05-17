Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e...

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.

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