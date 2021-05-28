Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 673 bin...
28.05.2021 19:43
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 673 bin 272'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 673 bin 272'ye ulaştı.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 673 bin... - Son Dakika
Son Dakika Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek isteyen Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Kuzu kuzu gelmezlermiş! Devler Ligi finalinin verildiği Porto'da sokaklar kana bulandı Özlem Yıldız, tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle tüm gözleri üzerine çekti İğrenç olay! 15 yaşındaki yeğenine fuhuş yaptıran hala tutuklandı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti