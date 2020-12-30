Sağlık Bakanlığınca Mersin'e gönderilen 24 ambulans kente ulaştı - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 24 ambulansın kente ulaştığını bildirdi.

Vali Su, yazılı açıklamasında, kente gönderilen yeni ambulansların vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Ambulansların hayırlı olması temennisinde bulunan Su, "Sağlık Bakanlığımızca ilimize 3'ü yenidoğan olmak üzere, 24 yeni ambulans tahsis edilmiştir. Mersin'imize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.