Sağlık Bakanlığınca Osmaniye'ye gönderilen 6 ambulans hizmete alındı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca Osmaniye'ye gönderilen 6 ambulans hizmete alındı
05.01.2021 14:33
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Sağlık Bakanlığınca kente gönderilen 6 tam donanımlı yeni ambulansın hizmet alındığını bildirdi.
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Sağlık Bakanlığınca kente gönderilen 6 tam donanımlı yeni ambulansın hizmet alındığını bildirdi.
Öznavruz, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 6 ambulansın kente ulaştığını belirtti.
Yeni hizmete alınanlarla birlikte kentteki ambulans sayısının 49'a yükseldiğini aktaran Öznavruz, "Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Yeni ambulanslarımızın Osmaniye'mize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim." ifadesini kullandı.
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