Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığında Engelli İstihdamı

Sağlık Bakanlığında Engelli İstihdamı

32 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2018 yılında bakanılık ve bağlı kuruluşlarda 267 engelli personelin istihdam edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığında Engelli İstihdamı, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2018 yılında bakanılık ve bağlı kuruluşlarda 267 engelli personelin istihdam edildiğini bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, bakanlıkta boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin soru önergesine yazılı yanıt veren Koca, engelli personel alımlarının, bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ihdas edilen kadro imkanları ölçüsünde, hizmet gerekleri ve ihtiyaçları ile Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen nitelik kodları dikkate alınarak yapılabildiğini belirtti.

Koca, "2018 yılında bakanlığımız ve bağlı kuruluşlara 267 engelli personel yerleştirilmiş olup yüzde 3 oranında engelli memur kontenjanı doldurulmuştur." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:59 Kaynak: AA

fahrettin koca, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek Rusya Türkiye'den Yıllık Domates İhracatını 2 Katına Çıkarmayı Planlıyor

Bakanlık'tan Köprü Geçişlerine Af Açıklaması! Yeni Yılda Hangi Araçlar Hangi Köprüyü Kullanacak Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Orgeneral İsmail Metin Temel, Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 12:31:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığında Engelli İstihdamı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]