Sağlık Bakanlığından 81 il sağlık müdürlüğüne, yıllık izin, emeklilik ve istifa düzenlemeleri hakkında yazı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığından 81 il sağlık müdürlüğüne, yıllık izin, emeklilik ve istifa düzenlemeleri hakkında yazı

19.01.2021 13:37
Sağlık Bakanlığından 81 il sağlık müdürlüğüne, yıllık izin, emeklilik ve istifa düzenlemeleri hakkında yazı, System.String[]

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin sağlık müdürlüğüne, sağlık çalışanlarının istifa, emeklilik ve yıllık izin durumlarındaki yeni düzenlemelere ilişkin yazı gönderildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin sağlık müdürlüğüne, sağlık çalışanlarının istifa, emeklilik ve yıllık izin durumlarındaki yeni düzenlemelere ilişkin yazı gönderildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderilen resmi yazı gereğince, sağlık çalışanları kamu hizmeti aksamayacak şekilde yıllık ve ücretsiz izin haklarını kullanabilecek. Ayrıca bu yazıya göre emeklilik ve istifa talebinde bulunan personelin de işlemleri gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığınca, 81 ilin sağlık müdürlüklerine, personelin yıllık izin, istifa, emeklilik durumundaki yeni düzenlemelere ilişkin yazı gönderildi. Buna göre, Sağlık Bakanlığı personeline, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek. Sağlık Bakanlığı yazısına göre, emeklilik talebinde bulunan personelin işlemleri yerine getirilecek.

Söz konusu resmi yazıda ise şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlık makamının 27/10/2020 tarihli ve 3137 sayılı olurları ile yürürlüğe konulan genel yazımızla, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli personele yönelik olarak yıllık izin, istifa, emeklilik, muvafakat vb. gibi alanlarda bazı düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulmuştur.

Gelinen süreçte; sahada büyük bir özveri ile görev yapmakta olan personelimizin talepleri de göz önüne alınarak aşağıdaki düzenlemelerin yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur, Bu çerçevede personelin;

Yıllık izin talepleri, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde; Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, illerde İl Sağlık Müdürü, ilçelerde ise İl Sağlık Müdürü ile istişare etmek suretiyle İlçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise başhekimliklerce değerlendirilerek personele izin verilmesi cihetine gidilecektir.

Mevzuatta yerini bulan her türlü ücretsiz izin, talepleri halinde kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde personele kullandırılacaktır.

657 sayılı Kanunun 103'üncü maddesinin son fıkrasına göre radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni (şua) kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanlarda kullandırılacaktır.

Sağlık tesislerinde görev yapmakta iken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin, ayrılışı yapılmayacak olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeme uygulamasına devam olunacaktır. Ancak, özel/vakıf da dahil üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarına atanacak personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının idareci pozisyonuna atanacak personele muvafakat verilmesi cihetine gidilecektir.

Emeklilik talebinde bulunan personelin talepleri karşılanacak olup emeklilik işlemleri yerine getirilecektir.

Yukarıda zikredilen durumlar haricinde, Bakanlık Makamının 27/10/2020 tarihli ve 3137 sayılı olurları ile yürürlüğe konulan genel yazımızın 1, 4, 6, 10 ve 12'nci maddelerinin uygulamasına aynen devam edilecektir."

(Utku Şimşek/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığından 81 il sağlık müdürlüğüne, yıllık izin, emeklilik ve istifa düzenlemeleri hakkında yazı - Son Dakika


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