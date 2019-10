Sağlık Bakanlığından 81 ilde eş zamanlı yürüyüş

ANKARA - Sağlık Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yürüyüşte çocukluk obezitesine dikkat çekildi. Yüzlerce ailenin katıldığı etkinlik renkli anlara sahne oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla Ankara'da etkinlik düzenlendi. Çocukluk çağı obezitesine dikkat çekilen etkinlikle, yüzlerce öğrencinin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirildi. 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan etkinlikte, geleneksel sokak oyunları, basket potası, okçuluk, eskrim, egzersiz istasyonları, aşamalı yarış parkuru ve tırmanma duvarı gibi çocukların hem eğleneceği hem de hareketli yaşama teşvik edildiği parkurlar yer aldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe burada gerçekleştirdiği konuşmada, toplumda fiziksel aktivitenin eksikliğine dikkat çekerek hareketsiz yaşamın obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz ve kanser gibi hastalıkların artmasına neden olduğunu belirtti.

Meşe, Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması 2017 verilerine göre 15 yaş ve üzeri bireylerde obezitenin yaklaşık yüzde 32 olarak belirlendiğini söyleyerek, "Geleceğimizin teminatı ve yarınlarımızın umudu çocuklarımız üzerine yaptığımız Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması verilerine göre 2. Sınıf öğrencilerinin her dördünden birinin, ortaokul seviyesinde her 3 öğrenciden birinin, lise seviyesinde ise her 5 öğrenciden birinin, fazla kilolu veya obez olduğu görülmüştür" diye konuştu.

Toplumu fiziksel aktiviteye özendirmek için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Meşe, "Bu hedeflerimize ulaşmak için 2019-2023 yıllarını içeren bir eylem planı hazırladık. Ayrıca Bakanlık olarak Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ile ilgili de Beş Yıllık Eylem Planı hazırladık. Bu eylem planıyla obezite ile etkin şekilde mücadele etmek ve obezite ile ilişkili hastalıkların görülme sıklığını azaltılmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.