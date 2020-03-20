Sağlık Bakanlığından 81 ildeki hastanelere genelge - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ildeki hastanelere gönderilen genelge ile pandemi hastanelerini belirledi. Sağlık Bakanlığı hastanelere gönderdiği genelge ile koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler aldı. Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıklar uzmanı hekimlerden en az 2'si olan hastaneler Pandemi Hastanesi kabul edilecek. Pandemi hastanelerinde; pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek ve bu vakalar için rezerve edilecek.

(İHA)