Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
Son Dakika Ekonomi Haber

Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi

1 saat önce

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin çalışma günlerinde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da kesintiye uğramadan eksiksiz sunulabilmesi için genelge yayımladı.

Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi , System.String[]
Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin çalışma günlerinde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da kesintiye uğramadan eksiksiz sunulabilmesi için genelge yayımladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:23 
Sağlık Bakanlığı, Ramazan Bayramı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KGM'nin işlettiği otoyol ve köprüler 9 gün boyunca ücretsiz olacak Şekercilerde bayram hareketliliği İftara ne kadar kaldı? İşte 1 Haziran Cumartesi il il iftar vakitleri TEM Otoyolu'nda bayram trafiği! Durma noktasına geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 12:12:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]