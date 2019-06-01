Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
1 saat önce
Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin çalışma günlerinde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da kesintiye uğramadan eksiksiz sunulabilmesi için genelge yayımladı.
Sağlık Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:23
, sağlık hizmetlerinin çalışma günlerinde olduğu gibi Ramazan Bayramı
'nda da kesintiye uğramadan eksiksiz sunulabilmesi için genelge yayımladı.
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