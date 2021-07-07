Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığından bir heyet Arnavutluk'u ziyaret etti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığından bir heyet,Arnavutluk programı kapsamında Sağlık Bakanı Ogerta Manastrliu ve Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç başkanlığındaki heyet, başkent Tiran'da Manastirliu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkiye'nin sağladığı mali destekle inşa edilen hastanede incelemelerde bulundu.

Heyete ziyaret kapsamında eşlik eden Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sabah heyetimiz Arnavutluk Sağlık Bakanı Ogerta Manastirliu tarafından kabul edildi. Ardından iki ülke sağlık bakanlıkları heyetleri arasında teknik görüşmeler yapıldı. Şimdi de öğleden sonra hastanemizi ziyaret ettik." diye konuştu.

Yörük, hastanenin 27 Mayıs itibarıyla hasta kabulüne başladığını, 30 Mayıs'tan itibaren ilk ameliyatın gerçekleştirildiğini, bugüne kadar yaklaşık 600 hastanın hastanede şifa bulduğunu, 20 hastanın da çeşitli branşlarda ameliyat edilerek sağlıklarına kavuştuğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı heyetinin gerçekleştirdiği temaslarda dört ana başlığın ele alındığını dile getiren Yörük, şöyle devam etti:

"Biri, Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesinin işleyişine ilişkin iş birliği protokolünü nihayetlendirmek. Diğer taraftan, Ankara'da resmi ziyaret sırasında üzerinde mutabık kalınmış olan iki ülkenin ilaç ve cihaz ajansları arasında yeni bir iş birliği başlatmak. Bunun için de müzakerelerimizi sürdürüyoruz. Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde USHAŞ adlı bir kuruluşumuz var. Bu kuruluşumuz aracılığıyla şu an Arnavutluk Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle iki ülke arasında sağlık turizmi alanında çeşitli iş birliği imkanlarını ele almaya başladık. Bir diğer konu da; iki ülkenin sağlık sistemlerinin uyumlaştırılabilmesi için saha koordinatörlüğü olarak tanımladığımız alanda yine iş birliği imkanlarını ele alacak, teknik düzeyde heyetlerimiz arasında görüşmeler yapılacak."

Heyetin temaslarının 9 Temmuz'a kadar süreceğini dile getiren Yörük, cuma günü tekrar Manastirliu ile görüşüp yaptıkları çalışmaların sonuçlarını değerlendireceklerini belirtti.

İki ülke arasında son dönemde güvenlik, savunma sanayi, ekonomi, ticaret, eğitim, kültür ve altyapı gibi farklı alanlarda iş birliğinin söz konusu olduğuna işaret eden Yörük, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin önümüzdeki 25 yılda son derece farklı ve önemli bir seviyede olması temennisinde bulundu.