Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığından Bitlis'e 16 Yeni Araç

Sağlık Bakanlığından Bitlis'e 16 Yeni Araç

1 saat önce

Sağlık Bakanlığı tarafından Bitlis'e gönderilen 11 adet ambulans, 4 adet evde sağlık hizmet aracı ve 1 adet engelli sevk aracının ilçelere dağıtımı yapıldı.

Sağlık Bakanlığından Bitlis'e 16 Yeni Araç, System.String[]
Sağlık Bakanlığı tarafından Bitlis'e gönderilen 11 adet ambulans, 4 adet evde sağlık hizmet aracı ve 1 adet engelli sevk aracının ilçelere dağıtımı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen dağıtım törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, İl Sağlık Müdürü Koray Okur, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Fatih Kurt ve sağlık personelleri katıldı. Törende konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ambulansların Bitlis ve ilçelerindeki acil ve evde bakım gören hastalara hizmet vereceğini söyledi. Vali Çağatay, "Bugün Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize tahsis edilen 11 adet tam donanımlı ambulans, 4 adet evde bakım aracı ve 1 adette engelli sevk aracını hayırlısıyla teslim alıyoruz. Bunların il merkezi ve ilçelerimize dağılımını yapıyoruz. Bundan emeği geçen başta Sağlık Bakanımız olmak üzere her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz milletvekillerimiz Vahit Kiler ve Cemal Taşar'a teşekkür ediyoruz. Bitlis'imiz sağlık alanında her geçen gün daha ileriye gidiyor. Bu yeni katılan araçlarla Bitlis'te Türkiye standartlarının üzerinde bir hizmet vermeye başlayacağız" dedi.

Açıklamaların ardından 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansların içindeki malzemeler Vali Çağatay ve beraberindekilere tanıtıldı. Program, ambulansların sirenler çalarak şehir turu atmasıyla sona erdi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:10 Kaynak: İHA

Bitlis, Güncel
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