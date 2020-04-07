Sağlık Bakanlığından Dünya Sağlık Günü'ne özel video - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığından Dünya Sağlık Günü'ne özel video
7 saat önce
Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Günü'ne özel video hazırladı.
Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Günü'ne özel video hazırladı.
Bakanlığın Twitter hesabından "Her an, her koşulda yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleriyle paylaşılan videoda, sağlıkçıların geçmişten günümüze görüntüleri yer alıyor.
Video, "Bir can kurtarmak adına gösterilen fedakarlıklar her tür övgüye layıktır." ifadesiyle sona eriyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:08 Kaynak: AA
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