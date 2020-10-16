Sağlık Bakanlığından gebelere yönelik rehber - Son Dakika

Sağlık Bakanlığından gebelere yönelik rehber

16.10.2020 13:07
Sağlık Bakanlığından gebelere yönelik rehber, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, solunum sistemi hastalıklarının yaygın olduğu dönemde gebelere yönelik rehber hazırladı.

Sağlık Bakanlığı, solunum sistemi hastalıklarının yaygın olduğu dönemde gebelere yönelik rehber hazırladı.

Rehberde gebelik izlemlerinin nasıl yapılacağı, gebelikte viral solunum yolu enfeksiyonlarının yönetimi, hastaneye yatış kriterleri, takip ve tedavi önerileri, doğum şekli ve doğum sonrası takip bilgileri yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan rehberde, bugüne kadar Covid-19 enfeksiyonu geçiren anneden yeni doğan bebeğe virüs geçişi olmadığı belirtilerek, "Plasentada da ACE-2 reseptörleri mevcuttur. Bu nedenle plasentanın Covid-19 ile enfekte olması ve bunun sonucunda da enfeksiyonun fetüse geçme ihtimali teorik olarak mevcuttur. Ancak Covid-19 ile ilgili olarak yapılan birçok çalışmada alınan amniotik sıvı, kord kanı, plasenta dokuları ve yeni doğanlardan alınan boğaz sürüntülerinde virüse rastlanılmamış ve mevcut bu verilere dayanılarak ileri gebelik haftasında Covid-19 hastalığının transplasental geçiş ihtimalinin olmadığı veya pratikte ihmal edilebilir düzeyde olduğu bildirilmiştir. Bunun yanında literatürdeki güncel veriler, enfeksiyonun embriyo ve fetüs üzerinde etkilerinin olup olmadığını ve varsa ne tür etkilerinin olduğunu henüz ortaya koymuş değildir" ifadelerine yer verildi.

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARININ GÖRÜLDÜĞÜ DÖNEMDE GEBELİK İZLENİMİ

Yayımlanan rehbere göre rutin gebelik izlenimi, solunum yolu hastalıklarına özel tedbirler alınarak, mümkünse randevulu olarak yapılmalı. Riskli gebeliklerin yönetimi ise "Sağlık Bakanlığı Riskli Gebelikler Yönetim Rehberi'ne" göre yapılmalı. Gebelerde solunum yolu enfeksiyonu bulaş riskini azaltmak amacıyla solunum yolu hastalıklarının yaygın olarak görüldüğü dönemlerde gebenin sağlık kuruluşunda geçirdiği süre mümkün olduğunca kısaltılmalı, gebeler rutin izlemleri dışında sağlık kuruluşuna başvurularına neden olacak gereksiz ek izlemlere çağrılmamalı ve mümkünse gebe eğitimleri çevrimiçi ortamda yapılmalı. Olası enfeksiyon bulaş riskini azaltmak için sağlık kuruluşunda gerekli enfeksiyon kontrol önlemleri alınmalı. Hasta muayenesi sırasında muayene odasında mümkün olduğunca az kişi bulunmalı. Gebelerde enfeksiyon hastalıklarının yaygın olduğu dönemlerde artış göstermiş olan depresyon ve anksiyete bozukluğu konusunda da dikkatli olunmalı, gerekli psikolojik destek sağlanmalı.

Hazırlanan rehbere Sağlık Bakanlığının internetteki Covid-19 bilgilendirme sayfasından da ulaşılabiliyor.

(Utku Şimşek/İHA)

Sağlık Bakanlığından gebelere yönelik rehber

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Gebelik, Doğum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığından gebelere yönelik rehber - Son Dakika

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