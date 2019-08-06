Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığından hareketli yaşam için ilginç video
Son Dakika Sağlık Haber

Sağlık Bakanlığından hareketli yaşam için ilginç video

38 dakika önce

Sağlık Bakanlığından hareketli yaşam için ilginç video Bu Sevimli Adımlar Yaşama Doğru Atılıyor, Siz de Sağlığa #HerGün10BinAdım AtınANKARA - Sağlık Bakanlığı, hareketli yaşamın önemine caretta caretta kaplumbağalarının yumurtadan çıkıp denize ulaşma sürecini göstererek dikkati çeken bir...

Sağlık Bakanlığından hareketli yaşam için ilginç video
Bu Sevimli Adımlar Yaşama Doğru Atılıyor, Siz de Sağlığa #HerGün10BinAdım Atın
ANKARA - Sağlık Bakanlığı, hareketli yaşamın önemine caretta caretta kaplumbağalarının yumurtadan çıkıp denize ulaşma sürecini göstererek dikkati çeken bir video hazırladı.
Hareketli yaşamın önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan video, "Bu sevimli adımlar yaşama doğru atılıyor, siz de sağlığa #HerGün10BinAdım atın" mesajıyla Bakanlık resmi sosyal medya hesaplarından 2 Ağustos 2019 tarihinde paylaşıldı.
Yeterli düzeyde fiziksel aktivite yapmak fiziksel, zihinsel ve psikolojik sağlığı korur ve geliştirir; kilo kontrolüne yardımcı olur, denge ve koordinasyonu geliştirir, kemik ve kas kuvvetini artırır, kalp damar hastalıklarının görülme riskini azaltır, tip 2 diyabet riskini azaltır, stresi azaltır.
Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın kızı 5 yılda işe gitmeden 251 bin lira maaş almış
Beşiktaş'ta Karius şoku! Bakanlık, İstanbul Havalimanının güvenlik zafiyeti çerçevesinde incelendiği iddialarını yalanladı İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 21:18:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığından hareketli yaşam için ilginç video
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]